O Carnaval Casa Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul, no Acre, terá início nesta sexta-feira, às 20h30, na Praça Orleir Cameli, e seguirá até as 3 horas da manhã. A estrutura do evento, que inclui palco, tendas para empreendedores, banheiros químicos e espaços institucionais, já está totalmente montada. A organização espera receber um público de 80 mil pessoas ao longo das quatro noites de festa.

O prefeito Zequinha Lima convida todos para participar do que considera o maior Carnaval do Acre. “Venham para Cruzeiro do Sul, onde teremos toda a estrutura necessária para garantir segurança, boa música e diversão para as famílias. Temos concurso, desfiles e uma programação que agrada a todos”, destacou.

Neste sábado, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Nauas realizará um brechó em uma das tendas do Carnaval 2025. O espaço oferecerá roupas, calçados e outros itens, além de água de coco. O grupo também participará do desfile da Escola de Samba Verde e Rosa, do bairro da Baixa, onde o Caps está localizado, na segunda-feira, dia 3.

Segundo Sandrea Sales, farmacêutica do Caps, a iniciativa busca promover o protagonismo dos usuários do centro fora dos muros da instituição. “Todo ano fazemos o Carnaval dentro do Caps, mas este ano queremos mostrar o protagonismo desses usuários em interação com a sociedade. Vamos nos juntar à Escola de Samba para realizar essa atividade extra muros. Estaremos todos lá: pacientes, funcionários, professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) e estagiários. É a inclusão através do trabalho”, explicou.