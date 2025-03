Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre e ventos de até 60 km

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de Perigo Potencial para chuvas intensas em diversas regiões do Acre. O alerta é válido a partir das 9h desta segunda-feira (10) e se estende até 10h desta terça-feira (11).

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h.

De acordo com a Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o nível do Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e, às 9h desta segunda-feira, atingiu 14,13 metros, registrando um aumento de 7 centímetros em relação à medição das primeiras horas do dia.

A enchente já afeta 10 bairros, atingindo cerca de 15 famílias.