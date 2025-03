O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou diversos alertas de chuva para estados de todas as regiões do país, incluindo o estado do Acre. Os avisos são válidos para esta segunda-feira (3) e até a manhã de terça-feira (4).

O alerta para o estado do Acre é categorizado como laranja, o que significa 30mm a 60mm de chuva por hora, podendo chegar até 100mm por dia, com ventos de até 100km/h.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.