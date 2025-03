Interferência divina ou da produção? Thamiris diz que recebeu alerta de “Deus” sobre Eva e Renata

Thamiris diz que “Deus” a alertou para dar mais oportunidades em relação a Eva e Renata, e que tinha mais afinidade a esse “lado” da casa do que ao que ela estava.

Maike reage surpreso ao perceber essa mudança e admite gostar de Vitória, apesar das circunstâncias. Thamiris concorda, reforçando que tudo agora faz parte do jogo. Maike menciona que já recebeu alertas para ficar atento, o que desperta a curiosidade de Thamiris.

hamiris: “Nela? Pra mim falaram sobre elas. (…) Comigo foi com Deus. Falaram pra… Ah, não posso falar.”

Maike: “Não pode falar.”

Renata: “Aqui dentro falaram contigo?”

Thamiris: “É, aqui dentro.”

Quando Renata questiona se essas advertências vieram de dentro da casa, Thamiris confirma, mas evita dar detalhes. Maike insiste, e Thamiris desconversa, rindo. Em seguida, ela explica que sua intuição lhe dizia para explorar novas alianças. Maike então percebe que foi ele mesmo quem havia dado esse conselho anteriormente, e Thamiris confirma.

Renata: “Pessoas falaram alguma coisa?”

Maike: “Pra tomar cuidado… é isso?”

Thamiris: “Hahaha não dá.”

Maike: “O meu é da casa mesmo. Tô falando sério.”

Thamiris: “O meu foi dar mais oportunidade. Que talvez eu tivesse mais afinidade com esse lado do que com eu tava.”

Maike: “Foi eu.”

Thamiris: “É, foi você.”