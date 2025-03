Internado há um mês, Papa Francisco aprova processo de implementação de reformas na Igreja Católica

Internado há um mês para tratar uma pneumonia nos dois pulmões, o Papa Francisco aprovou, do hospital, a fase de implementação do Sínodo da Igreja Católica, reforçando seu compromisso com a construção de uma Igreja “participativa e colaborativa”. Em vez de convocar um novo Sínodo, o Vaticano irá acompanhar como as dioceses, eparquias e conferências episcopais estão colocando em prática as diretrizes discutidas em reuniões anteriores.

O processo inclui o trabalho de equipes sinodais compostas por bispos, padres, religiosos e leigos. Essas equipes serão responsáveis por adaptar as orientações do Sínodo às realidades locais, sem perder a unidade da Igreja.

O Sínodo é um processo da Igreja Católica que envolve uma série de reuniões e discussões com bispos, padres, religiosos e leigos para tomar decisões importantes sobre o futuro da Igreja. O objetivo é promover uma Igreja mais participativa, onde todos têm voz, e está baseado no conceito de “sinodalidade”, ou seja, caminhar juntos como um único corpo, com a participação de todos.

O acompanhamento ocorrerá de forma contínua, com momentos de avaliação que começam nas dioceses e eparquias e culminam em uma grande Assembleia Eclesial no Vaticano em outubro de 2028.

Um dos eventos mais significativos será o Jubileu das equipes sinodais, marcado para outubro de 2025, quando será celebrado o trabalho das equipes que ajudam a tornar a Igreja mais sinodal.

A carta do Vaticano, assinada pelo Cardeal Mario Grech, Secretário Geral do Sínodo, também pede que as dioceses informem sobre a composição de suas equipes sinodais.

O processo de implementação seguirá um cronograma de marcos importantes, com encontros de avaliação programados para 2027 e 2028. A ideia é garantir que as mudanças sejam sustentáveis e adaptadas a cada contexto local, mas sempre em harmonia com a Igreja como um todo.

A fase de implementação, que começou com o anúncio, neste sábado, tem por objetivo o fortalecimento do compromisso com uma Igreja mais aberta e participativa, com o apoio contínuo das lideranças e de toda a comunidade católica.

O que se sabe sobre o estado de saúde do Papa Francisco?

A atual internação do Papa Francisco é a quarta e mais longa desde sua eleição para o cargo, em 2013. Embora não esteja mais em estado crítico, o Pontífice de 88 anos ainda recebe assistência respiratória por meio de uma cânula nasal durante o dia e uma máscara de oxigênio à noite.

O Vaticano disse que Francisco fez fisioterapia na quinta-feira, bem como seu tratamento contínuo no Hospital Gemelli. Ele também provou um bolo para celebrar seus 12 anos de Papado, rezou e fez seus exercícios respiratórios.

A assessoria de imprensa do Vaticano disse que emitiria outro boletim médico na sexta-feira à noite, mas pode parar de enviar uma atualização diária pela manhã.

A conversa agora está se voltando para quando Francisco poderia ir para casa. Mas sua internação hospitalar que começou em 14 de fevereiro — a mais longa e tensa de seu papado — levantou dúvidas sobre sua capacidade de liderar os quase 1,4 bilhão de católicos do mundo.