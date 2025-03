Inverno rigoroso: vídeo mostra dificuldade enfrentada por veículos em ramal no interior do Acre

Com a intensificação do inverno amazônico e as fortes chuvas que atingem a região, os ramais do município têm apresentado grandes dificuldades de trafegabilidade. A situação afeta não apenas um ou outro trecho, mas praticamente todas as vias de acesso rural, prejudicando a locomoção de moradores e o escoamento de produção agrícola e de bovinos.

Hoje, imagens enviadas por moradores ao programa Radar mostram a difícil situação no Ramal do KM 17, localizado na comunidade Cassirian. Em um trecho formado por uma ladeira, veículos enfrentam atoleiros e muitos motoristas acabam saindo dos trilhos para tentar avançar. Motos e carros pequenos têm ainda mais dificuldades, conseguindo passar apenas com ajuda ou manobras arriscadas.

A situação se repete em outros ramais, como o Ramal do 23, Ramal do 48, Ramal do 40, Ramal do 34, Linha Seca, Xiburema e Mário Lobão, Gleba São Jorge e outros. Segundo moradores, apenas veículos como quadriciclos conseguem trafegar em alguns pontos, especialmente onde não há pontes.

A expectativa é que as melhorias nas estradas sejam feitas apenas com a chegada do verão, quando as chuvas diminuem e os serviços de recuperação possam ser realizados. No período de verão, governo e prefeitura fazem o serviço de melhoramento e terraplanagem, mas com a chegada do inverno, tradicionalmente, as dificuldades voltam a assolar quem mora nessas localidades.