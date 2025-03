Ivete Sangalo abriu o jogo sobre as relações sexuais com o marido, Daniel Cady, e não poupou palavras para elogiá-lo. Empolgada, a cantora se declarou para o nutricionista durante uma apresentação no Carnaval.

“Ele chega a revirar os olhinhos… Isso é um gostoso da porra! É mesmo, né? Eu estou casada com ele há 17 anos e tem 17 anos que a madeira deita… E tome de menino, e tome de Carnaval e tome de madeira. Te amo, daddy”, disse Ivete. Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais de três filhos: Marcelo, de 15 ano; e as gêmeas Marina e Helena, de 7.