Jairo Cassiano participa de evento cultural realizado pela Favela Viva, em Sena Madureira

O ex-prefeito de Sena Madureira e assessor parlamentar, Jairo Cassiano, participou na tarde deste sábado (8) de um grande evento realizado pela Associação Favela Viva que contemplou os moradores dos bairros da Vitória e Pista.

Na ocasião, Jairo Cassiano também representou o senador da república Alan Rick (União Brasil) e parabenizou toda a equipe da Favela Viva pelas ações. “É com muita alegria que participiei desse evento. Sou incentivador e admirador desse trabalho tão lindo da Favela Viva. Em nome do Edi Almeida e do Edmar parabenizo o trabalho dessa associação tão importante. Esse trabalho foi idealizado pela dona Raimunda Damiana (em memória) mãe do Edi e do Edmar e se assemelha muito com as ações que a minha sogra Maria Matos realizava em Sena Madureira. Agora, em Sena, temos o Instituto Maria Matos e nessa parceria com a Favela Viva, vamos fazer muito pelos moradores, principalmente para os mais necessitados”, destacou.

Jairo também destacou alguns projetos do senador Alan Rick na área cultural que, posteriormente, também deverão contemplar os moradores de Sena Madureira. “O senador Alan Rick tem investimentos em várias áreas e na cultura não é diferente. Podemos citar o Cinema em quatro rodas e o Festival da Canção. Tais projetos também serão executados em Sena Madureira nos próximos meses”, frisou.

O Cinema entre rodas, por exemplo, deverá atender inicialmente em Sena Madureira os bairros Vitória e Pista. Ainda no evento da Favela Viva, Jairo Cassiano e sua esposa Edgardina Matos fizeram uma homenagem à senhora Helena Ferreira, considerada a mulher mais idosa presente no evento. Por coincidência, ontem foi o aniversário dela. Dona Helena completou 83 anos de vida.

O evento organizado pela associação Favela Viva teve um grande Bingo com cinco prêmios, sorteios de pix, dentre outros. Também foi lançado o calendário anual das atividades socioculturais que serão desenvolvidas no bairro da Vitória.