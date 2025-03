Jéssica Ingrede revela mudança de visual após sete anos e surpreende seguidores: “Nova cor”

A influenciadora digital Jéssica Ingrede surpreendeu seus seguidores com uma transformação impressionante no visual, após sete anos mantendo o mesmo estilo de cabelo. Ela revelou sua nova cor de cabelo, Mocha Mousse, e rapidamente conquistou a internet. Em um post nas redes sociais, Jéssica mostrou o resultado de horas de dedicação no salão e não demorou para receber uma enxurrada de elogios dos fãs.

A mudança no visual não só representou um novo look, mas também simboliza um momento de renovação e superação na vida da influenciadora. Após um período de afastamento das redes sociais, Jéssica compartilhou com seus seguidores que estava lidando com depressão e aproveitou esse tempo para se reconectar consigo mesma.

Os seguidores ficaram maravilhados com o resultado e a resposta foi imediata. Nos comentários, muitos destacaram a transformação, com alguns a chamando de “deusa” e elogiando sua beleza de forma efusiva. Outros brincaram, dizendo que, apesar das “horas no salão”, ela “veio quebrando a internet” com sua nova aparência.

“Nova cor, Mocha Mousse

Quem acertou? E quem amou assim como eu?

Gente, eu não tinha noção que eu ia gostar tanto de ter mudado,” escreveu Jéssica em sua legenda, demonstrando surpresa e satisfação com a mudança que, segundo ela, trouxe mais confiança e uma sensação de renovação.