João Gabriel venceu a Prova do Anjo e vai imunizar participante no próximo Paredão

João Gabriel venceu a Prova do Anjo – Tabuleiro Jornada do Empreendedor, neste sábado (15), onde os participantes avançavam conforme o resultado do dado e enfrentavam desafios positivos e negativos do cotidiano empreendedor. Quem chegasse primeiro à última casa vencia, acumulando um prêmio em dinheiro.

O brother foi o mais rápido e, além do poder de imunizar alguém no próximo Paredão, levou R$ 4,5 mil.

Como Monstro da Semana, ele escolheu Aline, que terá que se vestir de pescador e cumprir o castigo pescando peixinhos na piscina até completar o desafio.