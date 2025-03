João Pedro e João Gabriel desabafaram com Maike sobre as bailarinas

João Pedro, João Gabriel e Maike conversam sobre a postura de Eva e Renata após a Vitrine do Fifi. Os gêmeos sentem que as duas estão “se achando” e que Renata mudou com eles desde que voltou. João Gabriel também percebe que Renata lhe deu o Anjo por estratégia, e não por parceria, o que o deixa decepcionado.

João Gabriel: “Ela tinha que ter chegado ‘ó, vou te dar pra tirar o meu da reta’.”

Maike: “Mas você não imaginava?”

João Gabriel: “Não, pra mim era por parceria.”

João Pedro acredita que Eva e Renata ficaram confiantes demais após a dinâmica.

João Pedro: “As coisas não é assim também! Nosso grupo é as meninas, Vilma, eu, você e meu irmão. Mas do jeito que elas tão… A Eva e a Renata tão cantando ‘nossa, nóis tá boa demais’.”

Ele também observa que a torcida delas foi quem votou na Vitrine.

João Pedro: “A Aline tá com 1 milhão de seguidores, minha filha!”

Maike tenta acalmar os gêmeos e sugere que conversem com Renata para esclarecer a situação.

Maike: “Se a gente é um grupo, não pode ter essa rachadura. Se você tá magoado, você tem que chegar nela e falar.”

Mas João Gabriel e João Pedro resistem.

João Gabriel: “Sabe o que vai parecer? Que ela foi pro carai de asa do shopping e eu tô querendo ficar perto porque ela tá boa demais!”

João Pedro: “Eu e meu irmão nóis pode tá o cara mais horrível no mundo, mas nóis não muda!”

Maike insiste na conversa para evitar rachas no grupo, mas João Pedro segue desconfiado.

João Pedro: “Observa de hoje pra domingo.”

Ele também se incomoda com a forma como Renata falou com eles no quarto.

João Pedro: “Ela disse ‘Joãos, isso não sai do quarto’. Joãos? Como se eu falasse alguma coisa! Tá achando que tá a melhor do mundo!”

João Gabriel encerra reafirmando sua visão sobre a importância da humildade.

João Gabriel: “A questão é ter o chinelo da humildade no pé — e isso nós tem.”