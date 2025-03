João Pedro e João Gabriel discutem após a festa: “Não esperava isso de você”

João Pedro reclama que o irmão xinga demais, enquanto João Gabriel argumenta que estava apenas comemorando a volta do irmão do Barrado no Baile.

João Pedro: “Nóis é homi, nóis não xinga!”

João Gabriel: “O que tem a ver? Todo mundo xinga!”

A briga esquenta quando João Pedro critica o comportamento do irmão na festa.

João Pedro: “ESCUTA, CABEÇA DE GALINHA! Eu falei ‘por que você chutou a mesa? Os pratos caíram no pé dos outros’ e você ‘ah, vai tomar no cu’.”

João Gabriel: “Porque eu tô feliz.”

João Pedro: “Mas pra que xingaaaaaar?”

João Gabriel se sente magoado e começa a chorar, acusando o irmão de não reconhecer seu apoio.

João Gabriel: “É foda escutar isso de você, porque eu tava do seu lado! […] Você não entende que eu tava feliz? Você não foi homem agora!”

João Pedro se irrita e sugere que o irmão está bêbado, o que piora a situação.

João Gabriel: “Eu tava doidinho pra você voltar logo!”

Chateado, João Gabriel sai da conversa e desabafa com Vinícius, que tenta fazê-lo refletir sobre a briga.

João Gabriel: “A única pessoa que tava torcendo pra você voltar era eu! E ele dana comigo ainda?”

Vini: “Mas se ele mandasse você tomar no cu, você não ia ficar chateado, não?”

João Gabriel: “Ia não!”

Vini: “Ia não, João Gabriel? Cê que é esquentado?”

Enquanto isso, João Pedro também desabafa com Vinícius e atribui sua ida à Mira do Líder ao comportamento do irmão na festa. Vini conta que ele estava virando vodca pura e precisaram escondê-la para evitar excessos.

Já mais calmo, João Gabriel comenta que, na empolgação da festa, beijou Thamiris e nem lembrava.

João Gabriel: “Beijei na boca da Thamiris e nem lembrava desse trem. Eu dormi lá embaixo, no Nordeste.”

Vini: “Eita Jeová. Toma paciência. Deus de misericórdia!”

João Gabriel reflete sobre o beijo, mas fica confuso sobre seu affair fora da casa.

João Gabriel: “O negócio é que eu tinha um affair, agora não sei se tenho. Mas eu não namorava… Dois meses dentro de uma casa, rolou um negócio, vou fazer o quê?”