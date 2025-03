Jogador da base do Bragantino fica gravemente ferido em acidente na Anhanguera

Pedro é filho do ex-atacante Lucas Severino, ídolo do Botafogo-SP e do Athletico-PR. O pai dele jogou dos nove aos 19 anos pelo Pantera. Lucas estrou no profissional aos 16 anos e foi convocado para seleção brasileira de base ainda defendendo o Tricolor. Também disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, onde fez parte do time de Alex e Ronaldinho Gaúcho. Ainda atuou por Rennes-FRA, Gamba Osaka-JAP, FC Tokyo-JAP, e Corinthians.