Jogador do Independência é acusado de agredir jornalistas após empate com o Humaitá

Em partida atrasada, válida pela 6ª rodada do Campeonato Acreano, Independência e Humaitá ficaram no empate sem gols, nessa terça-feira (11), no estádio Florestão. Após o apito final do árbitro Jackson Rodrigues o clima esquentou entre os jogadores das duas equipes.

Uma briga foi iniciada entre comissões técnicas e atletas das duas equipes. Segundo informações, a confusão começou com o técnico Álvaro Miguéis, do Independência, e o atacante Aldair, do Humaitá. Outros “personagens” da confusão foram o fisioterapeuta Rafael Roma e o Weverton, do Independência, e o zagueiro Gregory, do Humaitá.

Além da confusão entre os jogadores e membros dos times, a pancadaria atingiu os profissionais da imprensa que estavam presentes no estádio. O jogador do Tricolor de Aço, identificado como Diego Pereira de Souza, atirou objetos no cinegrafista Izaias, da emissora TV Gazeta e danificou o equipamento do diretor do programa Diário do Esporte, Márcio Nunes, da emissora TV Rio Branco.

O presidente do Independência, Macapá, confirmou as agressões, mas falou que não está em sua competência as penalidades sobre a confusão. Ele declarou que o clube deve punir o jogador após pedir a súmula da partida.

“O que pode fazer o presidente? Eu não estava lá, não vi nada, o caso está entregue à própria federação que vai tomar as providências, quem foi agredido que tem que fazer o B.O na polícia, o presidente não pode fazer nada, eu apenas fiquei sabendo do que aconteceu lá, a versão do jogador é ele que vai se entender com o agredido. Nós vamos ver esse caso ai, vou pedir a súmula do árbitro, que é o documento válido para gente tomar qualquer providência”, destacou o presidente.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac), Luiz Cordeiro, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto, pois não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o caso.

Até o fechamento dessa reportagem, o presidente da Associação dos Cronistas Esportivo do Acre, Demóstenes Nascimento, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Jackson Rodrigues expulsou, por causa da briga, Álvaro Miguéis, Rafael Roma, Weverton e Diego Pereira, do Independência, Brandão e Gregory, do Humaitá. O árbitro solicitou as imagens da briga e a lista de expulsos pode aumentar.