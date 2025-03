Jogadores do Palmeiras são vítimas de racismo na Libertadores; assista

Mais um episódio lamentável de racismo no futebol sul-americano. Na noite desta quinta-feira (6/3), dois jogadores do Palmeiras, foram vítimas de ofensas racistas na partida do Alviverde contra o Cerro Porteño na Libertadores sub-20, no Paraguai.

Veja o momento:

O incidente aconteceu aos 78 minutos de jogo. Um torcedor fez gestos imitando um macaco em direção a Figueiredo e Luighi. O homem segurava uma criança nos braços.

Em suas redes sociais, o Palmeiras lamentou o episódio.

O Palmeiras venceu o jogo por 3 x 0.