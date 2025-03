Jonathan Santiago é nomeado secretário de Articulação, e Marcus Lucena assume Administração

Como adiantado pelo ContilNet há algumas semanas, o ex-secretário de Administração da Prefeitura de Rio Branco, Jonathan Santiago, deixou o cargo nesta sexta-feira (14).

Ele assumiu o comando da Secretaria de Articulação Institucional (SAI). O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira.

Quem assumiu a Secretaria de Administração no lugar de Jonathan foi o gestor Marcus Frederick Freitas de Lucena. As duas nomeações foram oficializadas no mesmo decreto.

“Delegar competência ao secretário municipal de Gestão Administrativa para ordenar despesas da folha de pagamento, autorizar empenhos, efetuar pagamentos relativos aos programas, subprogramas, projetos e atividades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), incluir na folha de pagamento benefícios e vantagens de servidores previstos em lei, bem como firmar e executar contratos, convênios e termos de cooperação no âmbito das ações inerentes a essa secretaria, sem prejuízo de suas funções e responsabilidades legais”, diz a publicação.