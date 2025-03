José Loreto desfila como diabo dias antes de estrear como Jesus Cristo

José Loreto chamou atenção no Carnaval do Rio de Janeiro ao desfilar como diabo na Unidos de Vila Isabel, na madrugada desta terça-feira (4/3). A participação do ator na escola de samba veio poucos dias antes de sua estreia no papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que será apresentada na Semana Santa, no agreste de Pernambuco.

A escolha do ator para viver o antagonista na avenida dividiu opiniões nas redes sociais. “Só digo uma coisa, Deus é fogo e quem brinca com fogo, se queima!”, criticou um usuário no Instagram. No entanto, a maioria defendeu Loreto, ressaltando que ele é um ator interpretando diferentes personagens.