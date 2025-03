José Loreto se pronuncia após críticas por interpretar diabo e Jesus

José Loreto quebrou o silêncio e falou sobre a polêmica envolvendo suas atuações no Carnaval e na Semana Santa. O ator interpretou o diabo no desfile da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e vai viver Jesus no espetáculo Paixão de Cristo, que será encenado em Recife.

Ao ser criticado por fazer os dois papéis, Loreto decidiu gravar um vídeo para se pronunciar sobre a situação. “O que mais me motiva na atuação é interpretar personagens extremos, mocinhos e vilões, e fazer o público rir, chorar e se questionar”, declarou ele.

Ódio x amor

Na gravação, José Loreto ressaltou que não se incomoda com o debate, mas lamentou os ataques de ódio que recebeu. “O pior é que a grande maioria das pessoas que vieram com ódio tinham a justificativa do amor, e isso não entra na minha cabeça”, desabafou.

O personagem de diabo de Loreto representava uma releitura de uma lenda irlandesa na qual o personagem Jack Lanterna engana o diabo, mas acaba condenado a vagar pela eternidade. A história foi contada na contada através do enredo Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Me Aparece.

“Agora me diz, como contar essa história sem ter a figura do diabo?”, questionou o ator.

Ficção x realidade

Ainda no vídeo, José Loreto falou sobre as diferenças entre ficção e realidade e relembrou uma situação em que uma senhora reclamou das maldades de um personagem seu em uma novela. Ele ainda reforçou que, não é porque faz uma atuação, que ele representa aquele ser.

“Eu fiz o diabo, mas eu não sou o diabo, eu não gosto do diabo, eu não compactuo com nenhuma ideia do diabo”, reforçou. “Eu tô muito feliz de interpretar esse grande exemplo [Jesus] daqui a 40 dias. Mas acreditem desde já: eu não sou Jesus”, concluiu ele.

Assista ao vídeo: