Jovem brasileiro recebe cartas de rei Charles, William e Kate; entenda

O que parecia um sonho distante se concretizou, por duas vezes, ao longo do mês de fevereiro deste ano. Inclusive, as correspondências até cruzaram o Oceano Atlântico, vindas da Europa diretamente para o Brasil. E o destinatário tinha como nome Pietro Bryan Nabhan Dias, de 16 anos. Morador de Campo Grande (MS), ele julgou ser quase impossível obter uma resposta de cartas enviadas ao rei Charles e aos príncipes de Gales, William e Kate Middleton. Entretanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, Pietro compartilha detalhes da história, que o marcou profundamente. “Eu vou emoldurar essas cartas. Quero que passe de geração em geração. Irei mostrar para os meus futuros filhos, netos e bisnetos”, confidencia. Tudo começou quando o jovem acompanhou a mãe em uma agência dos Correios. Enquanto ela despachava uma entrega, o estudante confabulou um objetivo.

“Em dezembro do ano passado, acompanhei minha mãe nos Correios. Nesse mesmo dia, eu estava estudando sobre a política do Reino Unido. Quando cheguei de lá, pensei: ‘Por que não enviar uma carta para a família real?’”, recorda. Instantaneamente, Pietro questionou à mãe se o desejo era possível. “Ela disse que ‘sim’ e, também, comentou que não custaria nada tentar”, acrescenta.

Votos aos membros da família real

Com o apoio e a ajuda da mãe, o estudante do 3º ano do Ensino Médio aproveitou que Kate Middleton havia terminado o tratamento de quimioterapia para escrever a mensagem a ela e ao monarca britânico. “O motivo da minha carta foi felicitar a princesa e enviar votos de felicidades para ela e ao rei Charles, que também está com câncer”, enfatiza. Ele redigiu o texto em 20 de dezembro.

“Mandei votos de felicidades e de saúde, como também de apoio”, revela o adolescente.

Na correspondência enviada ao rei Charles e para Kate Middleton, Pietro se apresentou, deu detalhes do que faz no Brasil e comentou o que pretende realizar no futuro. “No fim da carta, assinei à mão”, acrescenta. Tendo remetido os escritos, o jovem manteve o sentimento de que não seria respondido. “Nunca imaginei que conseguiria esse feito, por conta deles serem muito ocupados”, analisa.

Pietro acreditava que seria difícil tanto o Palácio de Buckingham quanto o Palácio de Kensington enviarem cartas diretamente para o Centro-Oeste do Brasil. Mas, em 6 de fevereiro, ele percebeu que a distância não é um empecilho para as respostas da família real britânica. Primeiramente, ele recebeu a correspondência dos príncipes de Gales, William e Kate.

Respostas

Na entrevista à coluna, o adolescente frisa ter recebido a primeira carta em uma data histórica para a monarquia do Reino Unido: “O dia 6 de fevereiro foi quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono após a morte do pai, o rei George VI”. Pietro acordou e, quando desceu para tomar café da manhã, sua mãe o avisou da correspondência. “Ela falou que tinha uma carta para mim no sofá. Naquele momento, lembrei das que eu tinha enviado para o palácio”, confessa.

“Corri para a sala e vi na carta a coroa do Principado de Gales e escrito Palácio de Kensington”, relembra. Simultaneamente, as mãos de Pietro Bryan começaram a tremer. “Só o fato de ter sido assinada à mão pelo chefe de gabinete dentro do palácio e enviada para mim, estar na minha mão, fiquei sem reação”, complementa. Segurando a correspondência aberta e em pulos de alegria, o jovem guardou o bilhete de William e Kate em uma caixa dentro do guarda-roupa. “Fiquei com muito medo de perder”, rememora.

Passados 13 dias, o adolescente foi surpreendido com mais uma carta, desta vez, com o ícone do Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica. “Eu estava na varanda, e minha mãe foi até a caixa de correios da nossa casa. Ela tirou de lá um envelope e começou a balançá-lo. Fui correndo ver e, quando peguei, notei o brasão da Casa Real”, continua. Com a correspondência em mãos, ele correu direto para o quarto.

“Eu abri a carta e vi que era do rei. Só sei que fui para o meu quarto e sentei com essa carta. Comecei a ficar olhando-a, sem acreditar. Me vi imaginando naquele momento a cena do chefe do gabinete real lendo a minha carta para o rei Charles, e o rei falando para enviarem uma mensagem para mim”, conta Pietro.

Fã da rainha Elizabeth II

O estudante faz questão de dizer que ambas as correspondências foram remetidas em papel timbrado. “A carta do rei Charles tem uma cor mais dourada do que a dos príncipes de Gales, sem contar que o papel também é mais grosso”, detalha. Seguidor dos perfis oficiais dos membros da realeza no Instagram, ele revela que a integrante favorita da família real “sempre será a falecida rainha Elizabeth II.”

O adolescente descreve a majestade mais longeva da história da monarquia britânica como “uma mulher de vigor muito forte”. “A rainha Elizabeth liderou com graça o papel de chefe de Estado até em períodos de guerra. Também dedicou a maior parte de sua vida para manter a monarquia existente na Commonwealth. Eu tenho uma admiração enorme por ela”, garante. Diariamente, Pietro lê notícias a respeito da realeza e se interessou pela dinastia Windsor, a partir de 2021.

Cartas

Abaixo, confira o conteúdo das cartas enviadas pelo rei Charles e pelos príncipes de Gales:

Mensagem do rei Charles III

Prezado Pietro,

O rei me pediu para agradecer sua gentil carta.

Sua majestade aprecia muito que você tenha escrito para ele. Embora, infelizmente, ele não consiga ver todos aqueles que gostariam de conhecê-lo, o rei aprecia muito que você tenha escolhido compartilhar um pouco sobre você, e ficou tocado por suas atenciosas palavras de apoio à família real.

Obrigado mais uma vez, por enviar mensagem a sua majestade, que me pediu para transmitir seus mais calorosos votos de felicidade.

Atenciosamente,

Chefe da Correspondência Real

Mensagem de William e Kate Middleton

Prezado Pietro,

O príncipe e a princesa de Gales gostariam de agradecer sua adorável carta. Foi muito atencioso da sua parte se dar ao trabalho de escrevê-la, e suas generosas palavras de apoio a suas altezas reais foram muito apreciadas.

Obrigado, mais uma vez, por escrever ao príncipe e à princesa de Gales, que gostariam que eu enviasse os melhores votos a você e sua família.

Atenciosamente,

Chefe da Correspondência Real