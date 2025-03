Jovem de 23 anos é pisoteado por boi durante montaria e vai parar no PS com fratura exposta

O jovem montador Tiago Lima de Moura, de 23 anos, ficou ferido com uma fratura exposta após um acidente durante um treino de montaria na manhã deste domingo (9), em uma propriedade rural localizada no Ramal do Monte, no município de Boca do Acre, no interior do Estado do Amazonas.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, Tiago participava de um treino de montaria quando perdeu o equilíbrio e caiu no chão. No momento da queda, um boi assustado acabou pisando em sua perna esquerda, causando a fratura exposta.

Amigos do rapaz, que também estavam treinando, rapidamente o socorreram e o levaram para o Hospital Regional Maria Geny Lima. Devido à gravidade da lesão, Tiago precisou ser transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.