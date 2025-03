Jovem de 25 anos é executado a tiros na Cidade do Povo; crime é cercado por ‘lei do silêncio’

José Keliton Cruz de Almeida, de 25 anos, foi executado a tiros na madrugada deste domingo (2) dentro de uma residência localizada na Quadra 24D, Casa 12, na Rua Florindo Poerch, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Keliton foi levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo por volta das 23h30 e morreu no início da madrugada deste domingo (2). A vítima chegou em estado gravíssimo, com múltiplos ferimentos por arma de fogo na cabeça, tórax e braço, e não resistiu, falecendo minutos depois no setor de trauma da unidade.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime. Durante a perícia, foram encontradas na casa de José Keliton quatro cápsulas de pistola, um projétil e uma munição intacta. No entanto, devido à “lei do silêncio” imposta por organizações criminosas que atuam na Cidade do Povo, os moradores não forneceram informações sobre o ocorrido.

Os agentes de necropsia, juntamente com o “rabecão”, foram acionados para remover o corpo da vítima da UPA e levá-lo ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).