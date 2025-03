Jovem denuncia envenenamento de gato e desaparece no interior do Acre

João Vitor da Silva Borges, de 21 anos, está desaparecido desde último sábado (8), em Cruzeiro do Sul. O jovem havia denunciado em dias anteriores o envenenamento de seu gato, e também teria imobilizado um ladrão, evitando um assalto.

A informação do desaparecimento foi confirmada pelo prefeito do município no interior do Acre, Zequinha Lima, em suas redes sociais, que mobilizou a população em busca de qualquer notícia sobre o paradeiro de João.

A mãe do jovem, Verônica Bezerra da Silva, relatou ter recebido informações preocupantes sobre ele, em que segundo testemunhas, ele foi visto amarrado e sendo levado por quatro homens.

“Como quero que você apareça meu amor. Meu coração hoje sangra por não ter notícias suas! Te amarei para sempre filho”, afirmou ela nas redes sociais.

Verônica também contou ter recebido informações de que João já estaria morto. “ Me ligaram ontem e me disseram que ele já estaria morto“, destaca.

Com a gravidade da situação, a família solicita para quem tenha qualquer informação, que repasse para as autoridades ou diretamente a mãe do jovem, pelo telefone (68) 99930-7192.