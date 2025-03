Jovem é dopada, estuprada e encontrada nua após ir à festa de amiga

Uma estudante. de 21 anos, foi encontrada nua e desacordada em um apartamento no centro de Uberlândia, na madrugada do último domingo (9/3). De acordo com informações fornecidas pela vítima à Polícia Militar, ela participava de uma festa de aniversário de uma amiga, realizada em um bar da cidade, quando teria sido drogada.

A jovem relatou às autoridades que, por volta das 3h da manhã, enquanto bebia com amigos durante a confraternização, alguém colocou uma substância sintética em sua boca. Ela afirmou estar embriagada e, por isso, não conseguiu reconhecer a fisionomia da pessoa responsável. A vítima só recobrou a consciência cerca de duas horas depois, às 5h, quando foi acordada pela amiga aniversariante.

Após serem acionados devido à suspeita de violência sexual, os policiais militares deslocaram-se até o apartamento indicado, localizado no centro da cidade. No local, encontraram dois homens, um de 25 anos e outro de 37 anos, além de algumas roupas da vítima. A jovem já havia sido socorrida por uma amiga e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), especializado no atendimento a vítimas de violência sexual.

A estudante apresentava hematomas no joelho e na perna, além de reclamar de dores abdominais. Inicialmente, os dois suspeitos negaram qualquer contato sexual com a vítima. Porém, após o retorno da amiga ao apartamento, eles admitiram ter tido relações com a jovem enquanto ela estava sob efeito das substâncias.

Ambos os suspeitos foram presos em flagrante e já possuíam passagens anteriores por crimes relacionados a patrimônio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, com o principal foco sendo o crime de estupro de vulnerável, considerando que a vítima, por estar embriagada e sob efeito de drogas, não tinha condições de resistir ao abuso.