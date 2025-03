Jovem é preso pelo Bope vendendo drogas em via pública de Rio Branco

Alexandre da Silva Souza, de 22 anos, foi preso, acusado de tráfico de drogas, durante uma ação dos policiais militares do GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na tarde desta quarta-feira (12), na Rua 15, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Durante patrulhamento na Rua 15, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os militares identificaram Alexandre em via pública, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da guarnição, ele correu em direção a uma casa abandonada, usada como ponto de consumo de drogas. Os policiais acompanharam a movimentação e localizaram a bolsa que ele tentava esconder.

No interior do objeto, havia dois tubos contendo 17 invólucros de drogas, incluindo maconha, skunk e pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. De acordo com a polícia, Alexandre costumava levar pequenas quantidades para venda e retornava ao local para se reabastecer.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e Alexandre foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.