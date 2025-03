Jovem fica gravemente ferido após colisão entre carro e moto em Rio Branco; motorista presta socorro

O motociclista Gabriel Souza Costa, de 26 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na noite desta sexta-feira (13), na Rua Isaura Parente, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gabriel trafegava no sentido Centro-bairro em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, quando foi surpreendido por um veículo modelo Gol, de cor vermelha, que saía de uma das ruas do bairro e tentava acessar a Rua Isaura Parente. O condutor do carro, um policial militar, permaneceu no local e prestou assistência a Gabriel.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o asfalto, sofrendo uma fratura exposta na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e, após estabilizarem o quadro clínico do motociclista, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado estável.

O local do acidente foi isolado por policiais militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia.