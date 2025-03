Jovem tem celular e cordão roubados durante assalto em bairro de Rio Branco; veja o vídeo

Câmeras de seguranças flagraram o momento em que um jovem tem o celular e o cordão roubados durante um assalto em frente de uma autoescola do bairro Bosque, na noite da última quarta-feira (5) em Rio Branco.

Segundo informações, o acusado do crime, que tem 24 anos e é monitorado por uma tornozeleira eletrônica, foi preso minutos depois na mesma região e os objetos foram devolvidos à vítima.

Nas imagens é mostrado algumas pessoas no local, mexendo naturalmente em seus aparelhos telefônicos ou conversando. Também é revelado o momento em que o suspeito com capacete na cabeça, desce de uma moto e caminhando em direção do grupo.

O criminoso aponta a arma de fogo para a vitima e anuncia o roubo. Os demais alunos se assustam e correm desesperados. De acordo com a Polícia Militar, um agente que estava próximo do local viu a movimentação e tentou intervir.

O suspeito fugiu a pé, com a arma na mão, mas foi preso ainda na região em uma moto.

Veja o vídeo: