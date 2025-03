Jovens ficam feridos após colidirem de frente com veículo que fazia conversão em Rio Branco

O motociclista Albson dos Anjos da Silva, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos ficaram feridos após colidirem de frente com um veículo na madrugada desta sexta-feira (14), nas proximidades da Escola Wilson Ribeiro, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações das próprias vítimas, Albson conduzia uma motocicleta modelo Titan 125, e o adolescente estava na garupa quando foram surpreendidos por um veículo modelo HB20, de cor cinza, que tentou fazer uma conversão e bateu de frente com a moto.

Com o impacto, Albson e o adolescente foram arremessados e caíram sobre a calçada. O motociclista sofreu uma laceração na perna direita, além de escoriações pelo corpo. Já o jovem teve uma fratura fechada no fêmur.

O motorista do HB20, desesperado, colocou os dois feridos dentro do próprio veículo e os levou até o pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada com estado de saúde estável. No entanto, o adolescente precisou passar por uma cirurgia de urgência devido à gravidade da fratura no fêmur.

A moto ficou no local, sob os cuidados de moradores.