Justiça agenda audiência para interrogar acusados de assassinar sobrinho de Marina Silva

A Justiça do Acre agendou para o próximo dia 27 o interrogatório de André Oliveira da Silva, conhecido como “Smith”, e Denis da Rocha Tavares, acusados de envolvimento no assassinato de Cauã Nascimento da Silva, sobrinho-neto da ministra Marina Silva.

O evento ocorrerá no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Antes dos depoimentos dos réus, serão ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. O assassinato aconteceu no dia 6 de fevereiro do ano passado, quando Cauã foi morto a tiros em sua residência no Bairro Taquari, em Rio Branco. O jovem foi abordado pelos criminosos e executado em seu quarto, sem chance de reação.

De acordo com a denúncia, André Oliveira da Silva é apontado como o autor direto da execução de Cauã. Já o processo de Pablo Rodrigo Farias de Souza, outro denunciado no caso, foi desmembrado e será julgado separadamente.

O caso gerou grande comoção local e teve repercussão nacional, principalmente devido ao vínculo da vítima com a ministra Marina Silva. A polícia e o Ministério Público continuam investigando os motivos do crime e a possível participação de outras pessoas.

A audiência do dia 27 é vista como um momento crucial para elucidar o caso e tomar as próximas decisões judiciais, com a Justiça buscando assegurar que os responsáveis sejam devidamente punidos.