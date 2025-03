Justiça decreta prisão de mulher trans que matou homem a facadas em município do Acre

A.M.O., mulher trans mais conhecida como “Nete”, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça pela acusação de matar a facadas Ítalo Valentim da Silva, 33 anos, na madrugada do último sábado (8), em Brasiléia, estado na fronteira com a Bolívia.

A acusada foi presa em flagrante e estava detida desde então. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada por videoconferência na Vara do Juiz das Garantias de Rio Branco. Ela chegou a confessar o crime.

Segundo informações da polícia, Ítalo estava acompanhado da ex-esposa, Maiquele R. da S., e de outros amigos, participando de uma bebedeira na casa da acusada. Durante o encontro, Ítalo se desentendeu com a ex-companheira, que pediu para ser levada de volta à sua residência. Mesmo contrariado, ele a levou para casa e, em seguida, retornou à casa de Nete.

Ao voltar, Ítalo bateu várias vezes no portão da residência da acusada, que abriu para ele entrar. No entanto, assim que ingressou no imóvel, foi surpreendido por Nete, que desferiu um golpe de faca em seu pescoço. Ferido, Ítalo ainda tentou correr para seu veículo, uma caminhonete S10 branca, mas não resistiu aos ferimentos e caiu em via pública.

A acusada alegou ter agido em legítima defesa para proteger a si mesma e o seu patrimônio, e destacou que Ítalo tentou arrombar o portão de sua casa, além de agredido ela. Nete foi autuada por homicídio qualificado e seguirá presa até a conclusão do inquérito policial.