Justiça prende foragido ‘Cascavel’, enquanto ele se divertia no Carnaval de Rio Branco

O foragido da Justiça Bastos de Souza Santos, conhecido como “Cascavel”, foi preso por policiais civis das equipes do DHPP/DEIC na tarde deste sábado (1º de março). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco.

Os agentes localizaram o foragido na Rua Sabiá, no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, em uma residência de alvenaria sem reboco, próxima à Igreja Assembleia de Deus.

Segundo informações da polícia, Bastos de Souza Santos havia aparecido recentemente em um vídeo pedindo permissão para retornar a uma facção criminosa da cidade. No momento da prisão, ele estava bêbado e participava das festividades de Carnaval no bairro Calafate. Após ser detido, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes.

