Kéfera desabafa sobre ex-namorada: ‘fui ferida, abusada’

A influenciadora Kéfera, 32, compartilhou um novo desabafo sobre o relacionamento tóxico que viveu com sua ex-namorada. Em suas redes sociais, ela falou sobre os desafios enfrentados durante a relação abusiva e o processo de recuperação. “Namorar uma narcisista me adoeceu MUITO, vocês não fazem ideia de tudo que eu passei! Foi a pior relação da minha vida”, escreveu. Kéfera relatou ter enfrentado humilhações, desrespeito e abusos, mas destacou o alívio por ter recuperado sua identidade: “Meu brilho finalmente voltou, e eu posso ser eu mesma novamente, sem me policiar o tempo todo”.

A influenciadora agradeceu às pessoas que a apoiaram durante o período difícil, incluindo amigas próximas, sessões intensivas de terapia e sua espiritualidade. “Tive uma rede de apoio de amigas que me cuidaram muito, que me alimentaram, que me ouviram, que me deram muito carinho e fizeram de tudo pra me ver sorrir de volta”, revelou. Kéfera destacou a importância do cuidado emocional e da busca por ajuda profissional para superar o trauma.

Ela também deixou uma mensagem de encorajamento para pessoas que estão em relacionamentos semelhantes: “Se você está atravessando um momento difícil, eu te garanto: vai passar. SE ESCOLHA, se coloque em primeiro lugar. Não é egoísmo, é autocuidado”. Segundo Kéfera, o tempo ajuda na superação, e a perspectiva muda: “Um dia você se pergunta ‘como vou viver sem ela?’, e no outro, ‘como consegui viver com ela?'”.