Kéfera expõe trauma após viver relacionamento lésbico abusivo: ‘Imagina ouvir isso’

Kéfera Buchmann surpreendeu os seguidores neste domingo (2) ao falar sobre um trauma que viveu recentemente. Ao se relacionar com uma mulher, ela conta ter passado por um namoro tóxico que a rendeu questões que são tratados até hoje em terapia.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a Youtuber deu detalhes da relação mais recente vivida: “Foi uma experiência horrorosa, que durou pouco tempo, mas foi o suficiente para dar um estrago. Que bicha ruim. Eu sou a pessoa que sou contra o discurso: ‘Minha ex é louca’, mas a língua é o chicote da bunda. No caso, o bagulho era muito sério, um transtorno”, começou.

A atriz também explicou não esperar tudo de ruim num relacionamento vindo de outra mulher: “Eu pensei que não iria viver um relacionamento ruim com uma mulher, porque uma mulher não seria sacana com outra mulher, certo? Errado, muito errado!”.

Kéfera também confirmou que o término partiu dela, já que estava revivendo gatilhos que já haviam ficado no passado: “A gente tinha acabado de comer pizza e começamos a falar da alimentação. Eu disse que precisava me cuidar e ela falou: ‘Se a gente engordar, a gente termina. Não dá pra ficar esculachada’. Me veio um ‘gatilhasso’, porque eu tinha transtornos alimentares. Imagina ouvir isso da pessoa que você ama?”, indagou.

Preferências e autoconhecimento

Recentemente, Kéfera, que se identifica como bissexual, compartilhou que tem preferência por mulheres com estilo ‘desfem’ (não femininas) e que, embora não tenha um tipo físico específico, valoriza bom humor e inteligência em suas parceiras.

A influenciadora enfatiza a importância de manter um equilíbrio entre vida pessoal e pública, buscando preservar sua saúde mental e a qualidade de seus relacionamentos.