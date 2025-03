Kéfera surge chorando em vídeo e detalha relação tóxica: “Abusada”

A atriz Kéfera Buchmann, que recentemente revelou ter vivido um relacionamento lésbico abusivo, voltou às redes sociais nesta sexta-feira (7/3) e deu mais detalhes do que chamou de “relação tóxica”. A famosa afirmou que foi humilhada e menosprezada pela sua ex-companheira, que não teve o nome exposto, e que o namoro foi um dos piores momentos da sua vida.

“Ferida e abusada”

Em um vídeo publicado no TikTok, Kéfera mostra o “antes e depois do término”. Primeiro, ela se filma chorando durante uma crise na relação, e, depois, recuperada do trauma. “Num dia você tá presa numa relação tóxica com uma narcisista que te destrói diariamente”, escreveu a atriz. Na sequência, ela aparece maquiada e feliz. “Até que você se liberta, SE escolhe e magicamente seu brilho volta”, completou a famosa.

Além do vídeo, ela também deu detalhes da relação problemática que viveu com outra mulher. “Namorar uma narcisista me adoeceu muito. Vocês não fazem ideia de tudo que eu passei! Foi a pior relação da minha vida! Fui muito humilhada, menosprezada, subestimada, desrespeitada, ferida e abusada”, afirmou Kéfera.

Influenciadora revela brigas diárias

“Mas, apesar de todo esse pesadelo que eu vivi, me sinto vitoriosa em ver e sentir que meu brilho finalmente voltou e eu posso ser eu mesma novamente, sem me policiar o tempo todo com medo das brigas diárias, sem precisar pisar em ovos o tempo inteiro, podendo simplesmente ser eu mesma, amada e valorizada por quem eu sou de verdade”, completou a atriz.

Kéfera reforçou ainda o apoio de amigos e familiares, que a ajudaram em uma rede de apoio. Ela também revelou que fez terapia. “Tive uma rede de apoio que cuidou muito de mim. Me alimentaram, me ouviram, me deram muito carinho e fizeram de tudo pra me ver sorrir de volta. Fiz sessões de análise todos os dias por meses e me conectei muito com a minha espiritualidade.”

Aconselhou os seguidores

Ainda em seu desabafo, Kéfera aproveitou a oportunidade para dar um conselho aos seguidores que estão por um relacionamento abusivo. “Se você está atravessando um momento difícil, eu te garanto: vai passar. Nesse momento, o tempo será seu melhor amigo. Se escolha, se coloque em primeiro lugar”, apontou a influenciadora. “Não é errado se priorizar, não é egoísmo, é autocuidado!”, disse.

“Um dia você se pergunta: ‘como eu vou viver sem ela?’. E no outro, você se questiona: ‘como eu consegui viver com ela?’. E aí, minha amiga, a paz te invade de um jeito tão gostoso. Dali pra frente você passa a ter certeza que nunca mais aceitará se diminuir para caber em lugares que simplesmente são pequenos demais para merecerem a sua luz, tempo e presença”, concluiu a famosa.