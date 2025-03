Ladrão engole brincos de diamante da Tiffany de R$ 4,4 milhões ao ser preso; raio-X revela joias

Os detetives usaram as câmeras de segurança do shopping para obter a placa do veículo do suspeito, que, segundo a polícia, estaria dirigindo de volta para o Texas. A polícia estadual rastreou o carro por meio de leitores de placas até que ele foi parado por estar trafegando com as lanternas traseiras apagadas, segundo o relatório da polícia de Orlando.

Segundo promotores, o suspeito pode ser acusado de furto agravado, crime de primeiro grau punível com até 30 anos de prisão, e roubo com o uso de máscara.