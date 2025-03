Lady Gaga lança Mayhem, seu sétimo álbum

Lady Gaga está de volta com Mayhem, o seu sétimo álbum de estúdio – e o primeiro de inéditas desde Chromatica (2020). A produção conta com três singles lançados anteriormente: “Die with a Smile” (colaboração de Gaga com Bruno Mars), “Disease” e “Abracadabra”.

Quase inteiramente produzido por Gaga, Andrew Watt e Cirkut, o disco traz 14 novas faixas e ainda tem uma parceria da cantora com o DJ francês Gesaffelstein, em “Killah”.

Mayhem também vai impulsionar a primeira turnê mundial de Lady Gaga nesta década, que inclui um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), em 3 de maio.

“‘Mayhem’ é a Lady Gaga que vocês conhecem pelos últimos 20 anos. Para mim, é essa integração de quem eu sou na vida real e o que sou no palco. Esse álbum representa o que sou por dentro”, disse ela.

Durante o evento, transmitido de forma virtual pela empresa de streaming Spotify, a cantora respondeu perguntas de fãs sobre o mais novo trabalho. Alguns deles quiseram saber mais sobre suas faixas favoritas.

“A primeira que escrevi foi ‘Vanish Into You’, ela fala de um sentimento de eu querer desaparecer dentro na pessoa que mais amo”, detalhou Gaga. A faixa é a quinta do álbum. De acordo com a cantora, as primeiras canções vem de um “lugar menos esperançoso”, enquanto as últimas, de “um lugar feliz”.

A obra está disponível em todas as plataformas digitais. “O álbum começou comigo a enfrentar o meu medo de regressar à música pop”, confessou a cantora norte-americana.