Lakers batem Knicks na prorrogação e ampliam invencibilidade

Los Angeles Lakers (40-21) conquistou sua oitava vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao superar o New York Knicks (40-22) por 113 a 109 em partida disputada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nesta quinta-feira (6). Apesar de ter permanecido atrás do placar durante grande parte do duelo, a franquia californiana aproveitou mais uma boa atuação defensiva para manter o jogo ao seu alcance e reagir no último período, levando o duelo para a prorrogação e, eventualmente, saindo com o triunfo.

Luka Doncic foi o cestinha de L.A. pela terceira vez no últimos quatro jogos, fechando sua participação com 32 pontos em 9/23 nos arremessos de quadra, 12 assistências, sete rebotes e quatro roubos de bola. LeBron James acompanhou o astro esloveno e foi outro grande nome da vitória com 31 pontos em 11/12 de eficiência nos chutes, 12 rebotes, oito assistências e um toco.

Outros destaques

Gabe Vincent também foi importante para o resultado depois de converter dois arremessos do perímetro nos momentos decisivos do último quarto. Ele contribuiu com 12 pontos em 4/4 arremessos convertidos para três pontos durante a partida. Por fim, Dalton Knecht somou 11 ponto e quatro rebotes, enquanto Jaxson Hayes e Austin Reaves adicionaram oito pontos cada.

Pelos Knicks, Jalen Brunson teve noite espetacular e, apesar da derrota, anotou 39 pontos com 13/26 de aproveitamento nos arremessos, dez assistências e quatro rebotes. Apesar dos bons números, a estrela de New York preocupa para a sequência da temporada após deixar o jogo na prorrogação com uma possível lesão no tornozelo. A gravidade do problema ainda é incerta.

Jalen Brunson headed to the locker room after suffering a leg injury on this play He stayed in to shoot his FT’s pic.twitter.com/bw4jrE3Uhj — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2025

Ainda pelos visitantes, OG Anunoby teve boa partida com 20 pontos, quatro bolas triplas, quatro rebotes e um toco. Karl-Anthony Towns, por sua vez, foi mais discreto e registrou 12 pontos e 14 rebotes. Outro nome que completou duplo-duplo foi Josh Hart, que adicionou 18 pontos, dez rebotes (incluindo cinco ofensivos) e quatro roubos de bola.

Sequência da temporada

O triunfo reafirma o bom momento de Los Angeles na temporada. Nas últimas 21 partidas, foram 18 vitórias e três derrotas para a franquia roxa e dourada. A sequência permitiu que a equipe saltasse para a segunda colocação da Conferência Oeste, posição que ocupa atualmente com recorde de 40 vitórias e 21 derrotas. Os Lakers iniciam uma agenda de quatro jogos fora de casa neste sábado (8), com o primeiro compromisso sendo o clássico contra o Boston Celtics no TD Garden, em Boston.

Enquanto isso, os Knicks permanecem com vaga direta encaminhada para os playoffs da Conferência Leste. O time, que ocupa a terceira posição da tabela com 40 vitórias e 22 derrotas em sua campanha, permanece em Los Angeles para um back-to-back nesta sexta-feira (7), desta vez encarando os Clippers no Intuit Dome.

Lakers x Knicks: o jogo

Primeiro tempo

Os Lakers iniciaram o jogo em melhor momento, principalmente graças a uma boa demonstração de sua defesa. Além disso, Luka Doncic começou quente na quadra de ataque e anotou dez pontos nos primeiros cinco minutos, abrindo vantagem de 16 a 7 para os donos da casa.

No entanto, os Knicks conseguiram buscar uma reação no placar e cortaram a diferença para quatro após um arremesso de Brunson (14 pontos no período) no estouro do cronômetro encerrar o quarto em 31 a 27.

Brunson beats the 1Q buzzer! 🚨 He’s up to 14 PTS on the night🫡 pic.twitter.com/4Mh5Mdyubx — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 7, 2025

A partir de então, New York começou a controlar o ritmo de jogo e assumiu a liderança logo no começo da segunda etapa. O time colheu os frutos da boa sequência do final da primeira etapa e consolidou uma corrida de 12 a 2 que virou a partida para 33 a 32.

Os Knicks então dominaram completamente o segundo quarto, principalmente através de boas atuações de Anunoby (13 pontos) com importantes arremessos do perímetro. A defesa dos visitantes ainda conseguiu controlar as ações de L.A., permitindo um aproveitamento de apenas 7/21 nos arremessos e 0/8 nas bolas triplas para o adversário.

Assim, a franquia de Nova York venceu a parcial da etapa por 33 a 20 e foi ao intervalo com vantagem de 60 a 51.

Segundo tempo

O terceiro período foi marcado por um ritmo mais equilibrado entre as equipes. Ambas as defesas se sobressaíam e, se por um lado os Lakers não conseguiam tirar a diferença do placar, os Knicks não conseguiam abrir distância e encaminhar a vitória na etapa.

Los Angeles saiu com uma vitória por 25 a 24 no quarto graças a bola tripla convertida por Knecht no último segundo. O placar ficou em 84 a 76 para New York.

Nos 12 minutos finais, os Lakers conseguiram a reação que tanto buscavam. A equipe emplacou sequência de 9 a 2 para cortar a distância para 91 a 87. Na sequência, LeBron cravou uma bola tripla que diminuiu ainda mais o placar, deixando os times com um ponto de diferença (91 a 90).

Logo depois, o ‘’King’’ anotou outro arremesso do perímetro e deu um passe para Gabe Vincent virar o jogo para 99 a 96. No momento, os Lakers completavam uma sequência de 19 a 6 contra o rival.

LeBron finds Gabe Vincent for 3 to take the lead! 19-6 run for LAL… under a minute to play on TNT. pic.twitter.com/n6XA50kqMP — NBA (@NBA) March 7, 2025

Apesar do bom momento, New York conseguiu correr atrás e levar o jogo para a prorrogação. Brunson converteu jogada de cesta e volta que empatou o duelo em 99 a 99 com 46 segundos para o fim. Os Knicks ganharam uma oportunidade para vencer o jogo, mas marcação de L.A. impediu a cesta e o jogo foi para o overtime.