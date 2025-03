Leila Pereira, do Palmeiras, pede exclusão do Cerro após racismo

Após o atacante Luighi, do Palmeiras, ser vítima de racismo durante jogo da equipe contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, a presidente do clube alviverde, Leila Pereira, afirmou, nesta sexta-feira (7/3), que pedirá a exclusão do time adversário da competição.

Leila Pereira concedeu coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. De acordo com a mandatária, o objetivo é levar o assunto até as últimas esferas dentro da Conmebol.

“Falei com ele (Luighi) e com João Paulo que nós vamos chegar às últimas instâncias para que o Cerro Porteño e os racistas criminosos sejam punidos de forma exemplar. Vamos solicitar exclusão do Cerro da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores”, disse Leila.

Leila Pereira ressaltou que o pedido de exclusão será também contra a equipe principal do Cerro Porteño. A presidente da equipe paulista relembrou o caso envolvendo Bruno Tabata, que denunciou ao árbitro um caso de racismo, mas acabou punido por fazer o mesmo gesto que o torcedor.

Veja coletiva da Leila na íntegra:

“Em 2022 ficaram imitando macacos para os nossos torcedores e não aconteceu nada, em 2023 aconteceu com os nossos jogadores, o Tabata foi punido por denunciar o caso e não conseguimos reverter”, destacou a presidente do Palmeiras.