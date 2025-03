Leno brilha nos pênaltis, e Fulham despacha o United na Copa da Inglaterra

Após uma partida equilibrada, o Fulham venceu o Manchester United nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. As duas equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e os Cottages venceram na disputa de pênaltis após Leno defender as cobranças de Lindelof e Zirkzee.

Durante a partida, os donos da casa começaram melhor e foram superiores nos primeiros minutos. Depois disso, o clube londrino cresceu e viu Lukic perder boa chance de abrir o placar. No final da etapa inicial, Bassey aproveitou a sobra da cobrança de escanteio e colocou os Cottages em vantagem.

O United pressionou na etapa final e chegou ao empate, após Bruno Fernandes marcar. Depois disso, os Diabos Vermelhos não conseguiram levar muito perigo e viram Onana fazer defesas importantes e levar a partida para as penalidades.

Nos pênaltis, as duas equipes marcaram em suas primeiras três cobranças. No entanto, Lindelof parou na defesa de Leno. Na sequência, Robinson deixou o Fulham na frente. Zirkzee não podia perder, mas parou em outra defesa do alemão e o Manchester United foi eliminado da Copa da Inglaterra.