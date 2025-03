Lexa desabafa após morte da filha: “Ver cicatrizes sem a recompensa”

O que aconteceu com Lexa

Lexa ficou internada por 17 dias, sendo quatro deles na UTI, com um quadro de pré-eclâmpsia. Devido a gravidade d situação, ela precisou passar por um parto prematuro no dia 2 de fevereiro. Três dias depois do nascimento, a pequena Sofia faleceu.

“Eu comecei a sentir, cada dia que passava, um pouco mais dos sintomas. Tive uma dor de cabeça que não passava, depois uma dor de estômago muito forte. Minha mão estava de uma maneira que já não estava fechando. O fígado começou a entrar em falência. Então, não tinha mais para onde ir. Nem para mim nem para ela”, revelou Lexa em uma entrevista ao Dr. Drauzio Varella, no Fantástico, no final do mês passado.

Durante o bate-papo com o médico, a artista lembrou os primeiros momentos com Sofia: “Minha filha nasceu com tudo o que eu estava sentindo, com os rins comprometidos, com o fígado, a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda. Ela pesava menos de 500 gramas. A primeira vez que eu a carreguei, ela tinha tido duas paradas cardíacas”, detalhou.

Em seguida, Lexa contou que tentou levar a gestação ao máximo para que Sofia ficasse bem: “Eles falaram assim ‘olha, eu preciso te falar isso, mas na medicina a gente sempre vai escolher a mãe’. E aí, eu falei ‘vou até meu limite, se possível’. Eu beirei a morte tentando salvar minha filha”, desabafou.