Libertadores: Corinthians precisa repetir virada que só aconteceu duas vezes no século; veja números

No século passado as viradas eram mais frequentes: teve uma do Sporting Cristal (PER) nas oitavas de 1993, outra do Cerro Porteño (PAR) nas quartas de 1999, e uma terceira do Bolívar (BOL) nas oitavas de 2000 – até 1987 o formato da Libertadores era outro, sem chaveamento no mata-mata ou saldo de gols como critério de desempate.