Lilo e Stitch: veja o primeiro trailer do live-action

O live-action de Lilo e Stitch é uma das grandes apostas da Disney para as bilheterias deste ano, já que o período em que o filme estará em cartaz coincide com as férias escolares no hemisfério norte.

Embora esse seja o primeiro trailer oficial do longa, no último mês, o Super Bowl levou Stitch para uma partida da NLF e criou burburinhos entre os fãs da produção.