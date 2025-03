Lorena Improta conversou com o portal LeoDias após queda sofrida durante o desfile da Unidos do Viradouro na madrugada desta segunda-feira (3/3). Além disso, a esposa de Léo Santana apresentou arranhões na perna e no bumbum sofridas após a queda.

Veja!

A dançarina afirmou que escorregou enquanto sambava, mas não sofreu maiores lesões. Questionada se a queda teria sido provocada por óleo ou algum resíduo despejado na avenida, Lore Improta afirma não ter sentido nada.