Los Chicos de Menezes lançam álbum “Acre Latino-Americano” com foco na musicalidade Amazônica e Latina

O grupo acreano Los Chicos de Menezes prepara o lançamento de seu mais novo álbum, Acre Latino-Americano, que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 09 de março. Formado por músicos talentosos como Deivid de Menezes, Jehnny Lima, Guilherme Ferreira e Sophia Sauer, o grupo combina a riqueza sonora da Amazônia com influências da musicalidade latino-americana, resultando em um repertório que fala diretamente à alma de quem vive e interage com a natureza amazônica.

Deivid de Menezes, multi-instrumentista, produtor musical e âncora do grupo, é licenciado em música pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e está na cena musical desde 2015. Após anos acompanhando diversos músicos acreanos, Deivid se dedicou ao trabalho autoral, compondo e interpretando canções que abordam as histórias e peculiaridades da vida amazônica. Seu mais recente projeto, o álbum Acre Latino-Americano, surge como uma homenagem à região e seus habitante

O álbum é um convite para explorar os sons e histórias de uma região que é ao mesmo tempo simples e misteriosa. As canções falam sobre colonheiros, seringueiros, povos ribeirinhos, e também abordam temas como queimadas e a preservação da natureza. Além disso, o álbum incorpora a influência da tríplice fronteira com Peru e Bolívia, trazendo uma sonoridade latina única que reflete a diversidade cultural da região.

Os outros membros do grupo também trazem experiências valiosas: Jehnny Lima, professora de música e arte-educadora, é uma peça fundamental tanto na parte artística quanto no ensino da música no estado do Acre. Guilherme Ferreira, músico e técnico de som de grandes eventos em Rio Branco, e Sophia Souer, cantora e musicista, completam o time talentoso que deu vida a Acre Latino-Americano.



Com um repertório que exalta a natureza e a vida simples, Los Chicos de Menezes continuam a mostrar que o Acre é um território cheio de cultura e história para contar. O álbum, fruto de três anos de trabalho, reafirma a conexão do grupo com a região e a importância da preservação ambiental.

Show de Lançamento do Álbum:

Para celebrar esse marco importante, Los Chicos de Menezes irão realizar um show especial de lançamento do álbum Acre Latino-Americano na Usina de Artes João Donato, no dia 16 de março, às 18h30. Esse show será uma oportunidade única de vivenciar ao vivo a riqueza musical da Amazônia e da América Latina, interpretada por artistas que têm uma conexão forte com o Acre. Os ingressos podem ser adquiridos na hora do evento ou antecipadamente através dos números de WhatsApp (68) 99944-5005 (falar com Sophia Sauer) ou (68) 99901-9115 (falar com Jehnny Lima). Não perca essa oportunidade de prestigiar um dos eventos musicais mais autênticos da região!

Data de lançamento:

09 de março de 2025, disponível em todas as plataformas digitais. Show musical dia 16 de Março ás 18h30.

Contato para imprensa:

Celular: (68)99901-9115 Jehnny (68) 98405-1986 Deivid

Instagram: @loschicosdemenezes