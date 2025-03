Luana Piovani debocha de Neymar após suposta traição em festa: ‘A pessoa se afunda sozinha’

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, voltou a criticar e debochar do jogador Neymar, de 33, após o nome do atleta ser envolvido em mais uma polêmica. Em seu perfil no Instagram, Luana compartilhou uma notícia sobre uma suposta festa particular do atleta, em que ele teria novamente traído Bruna Biancardi, que atualmente espera a segunda filha do casal. Em uma sequência de vídeos, Luana comentou o caso sem citar diretamente o nome do atacante, mas afirmou que ele “cava a própria cova”.

“Vocês estão tudo me atentando pra eu fazer um story, respondendo as coisas. Eu quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, gente. A pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei? As pessoas que são assim: extremamente ignorantes, burras… do ponto de vista emocional e pessoal, tá, gente? Porque tem muita gente aí ‘zilionária’ que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver cada vez melhor. Então cada um tem a sua cartilha. Mas aí a pessoa cava a própria cova. A gente não precisa fazer muito, entendeu? Cai a máscara e a pessoa vai se cagando”, pontuou Luana.

A atriz ironizou a situação do jogador e a fama de pagar salários para manter amizades.

“Você começa a pagar um salário e aí as pessoas não passam mais a ser seu amigo, né, gente? Porque daí tudo fica vinculado ao salário. Você acha que não tem algum momento na vida, assim, tomando um banho quente ou num momento mais baixo astral, deitado no travesseiro, que a pessoa não pensa: ‘Porra, e se eu parar de pagar o salário? Será que alguém fica?’ A vida é o resultado das nossas escolhas. Chupa!”, finaliza.

Os rumores de que Neymar teria novamente traído Bruna Biancardi começaram após o Portal Léo Dias publicar fotos do helicóptero do craque em um sítio na cidade de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde supostamente ocorreu uma festa com garotas de programa.

A assessoria do jogador de futebol se pronunciou e declarou que o atleta empresta a aeronave para amigos, mas não estava no local. Segundo o Portal Léo Dias, Neymar e o pai foram à festa, e o jogador do Santos teria ficado 12 horas no sítio com os amigos e as prostitutas.