Lula admite alto preço de alimentos e indica arroz com ovo e banana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante discurso em acampamento do MST no Sul de Minas, na tarde desta sexta-feira (7), que o preço da carne ainda está alto.

O presidente disse que o preço dos ovos também está alto e disse que o governo quer investigar o motivo do aumento.

“Estou preocupado com o preço dos alimentos. Ontem fizemos uma reunião no Palácio. Tomamos algumas medidas. Mas quero entender o aumento do predo ovo. Porque a galinha não está cobrando mais caro. Então, quero entender. O preço está saindo do controle, uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação. Eu estou atrás de uma explicação. Eu como dois ovos por dia, é uma vitamina e proteína extraordinária. Ovo é muito gostoso. Experimenta comer dois ovos com um arrozinho. E ainda, se você colocar uma banana, fica mais gostoso ainda”, afirmou.

“O preço do café está caro, do milho está caro. Queremos encontrar uma solução. Não queremos brigar com ninguém. Queremos encontrar uma solução pacífica, mas se não encontrar vamos tomar medidas drásticas”, disse.

“Precisamos saber se tem atravessador no meio, entre produtor e consumidor. Vamos descobrir quem é o responsável por isso”, afirmou Lula.