Lula chama bate-boca de Trump e Zelensky de “cena grotesca”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “grotesca” a cena da discussão protagonizada entre os presidentes Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump, dos Estados Unidos, na Casa Branca, nessa sexta-feira (28/2).

“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acho que, na diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa, como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, afirmou o petista a jornalistas, neste sábado (1º/3). Lula viajou ao Uruguai para acompanhar a posse do presidente eleito, Yamandú Orsi.

Lula ainda afirmou que o presidente ucraniano foi “humilhado” pelo mandatário norte-americano. “Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia foi prejudicada pelo discurso do Zelensky”, avaliou o presidente brasileiro.

Nessa sexta, Zelensky e Trump trocaram farpas em público durante audiência no Salão Oval da Casa Branca. Os dois se reuniram para tratar do futuro da guerra da Ucrânia, mas acabaram entrando em conflito. O desentendimento ocorreu ao fim do encontro, quando o ucraniano acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de não ter intenção real de encerrar a guerra.

Lula afirmou que também discutiu o tema com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, em reunião na manhã deste sábado. “Eu disse ao presidente da Alemanha: ‘É bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da Otan e é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo’”, destacou o petista.

“Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país. É um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. Eu espero que agora todo mundo tenha aprendido uma lição. Somente a paz é capaz de trazer ao mundo a normalidade e a gente viver com prosperidade e com distribuição de riqueza para o nosso povo”, completou.