Lutador acreano está entre os três atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Sanda

O lutador acreano Enoque Kennedy Ferreira foi convocado para representar o Brasil na 10ª Copa do Mundo de Sanda, que acontecerá entre os dias 5 e 10 de abril, em Jiangyin, na China. O Acre vem se destacando na modalidade, popularmente conhecida como boxe chinês.

As passagens do atleta foram garantidas pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Acre (Seel), que tem custeado os bilhetes aéreos para os atletas acreanos participarem de competições dentro e fora do país.

Enoque Kennedy é atualmente tricampeão brasileiro na categoria Adulto Masculino 85 kg e ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de sua categoria. O atleta também conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano.

Adgeferson Diniz, presidente da Federação Acreana de Kung Fu Wushu e técnico da seleção acreana, reconheceu o apoio fundamental do Estado para esses resultados e afirmou que agora o foco de Kennedy está no treinamento, visando representar bem o Brasil.

Kennedy Ferreira foi descoberto há mais de 12 anos em um projeto social pelo heptacampeão brasileiro de boxe chinês Adgeferson Diniz. “Depois de mim, ele é o atleta que mais tem conquistado títulos nacionais e internacionais para o Acre na nossa modalidade. Hoje temos três atletas na seleção brasileira e estamos esperançosos de que nossos atletas juvenis também consigam vaga no 9º Campeonato Sul-Americano de Wushu”, destaca o presidente da Federação.

O atleta conta com o acompanhamento de uma equipe composta por preparador físico, nutricionista e orientador técnico. Sua rotina inclui, em média, quatro treinos por dia. “Estamos confiantes de que ele conseguirá um bom resultado na China e representará bem o nosso estado e o nosso país. Estamos muito felizes por estar entre os melhores do mundo na nossa modalidade”, enfatiza Diniz.