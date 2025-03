Lutadores acreanos se consagram campeões do BRTL Fight Combat, em Rondônia

O Acre conquistou dois cinturões no Baratela Fight Combat, nessa quinta-feira (13), em Porto Velho (RO). Bruno Eduardo, da academia RF Team, de Rio Branco, foi campeão na categoria até 70Kg, e Marcos Silva, da academia Team Leão Judá, de Cruzeiro do Sul, ficou com o título na categoria até 84 kg.

Bruno Eduardo finalizou com um mata-leão o paraense Vandervan Ribeiro no segundo round, e manteve a invencibilidade com três vitórias em eventos de MMA.

Em combate seguro, Marcos Silva levou a melhor sobre o rondoniense Carlos Cainan nocaute técnico no terceiro round, e agora soma nove vitórias na modalidade.