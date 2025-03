Mãe de jovem desaparecido em CZS clama por notícias: “Ele disse que voltaria, mas sumiu”

Na manhã desta segunda-feira (10), Maria Verônica Bezerra Silva, mãe do jovem João Vitor, desaparecido desde o último sábado (08), fez um apelo emocionado ao falar sobre o sumiço do filho. Segundo ela, o rapaz saiu de casa no início da tarde sem revelar o destino e, desde então, não deu mais notícias.

“Ele saiu por volta das 13h, se despediu de mim com carinho, disse que me amava e que logo voltaria. Só que as horas foram passando, e nada. Tentei contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, fiz ligações, mas ele não responde”, relatou a mãe, aflita com a falta de informações.

Maria Verônica descreve o filho como um jovem alegre e muito querido. Agora, ela busca desesperadamente por qualquer notícia que possa levar ao seu paradeiro. “Peço que, se alguém souber de algo, por favor, entre em contato. Só quero meu filho de volta”, desabafou.

Além da angústia da espera, ela também fez um alerta aos pais sobre a importância de acompanharem de perto a rotina dos filhos, inclusive suas interações no celular e redes sociais.