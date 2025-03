Mailza celebra Dia Internacional da Mulher na Assembleia de Deus da baixada

Na noite desta sexta-feira (7), a vice-governadora Mailza marcou presença em um evento especial promovido pela Igreja Assembleia de Deus na Regional 2, situada na Baixada da Sobral, em Rio Branco, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Organizada pelo pastor Marcus Adawson e pela diaconisa Valéria, a celebração reuniu fiéis e líderes comunitários em um momento de reflexão, fé e valorização do papel das mulheres na sociedade.

Mailza ressaltou a relevância da data e reafirmou seu compromisso com políticas públicas que promovam o fortalecimento das mulheres acreanas. “O Dia Internacional da Mulher não é apenas um momento de comemoração, mas uma oportunidade para reafirmar nossa luta por igualdade, respeito e oportunidades. Estamos trabalhando para construir um estado onde todas as mulheres possam ter voz, dignidade e condições para prosperar”, declarou.

O evento foi repleto de momentos de louvor e orações, culminando com um emocionante testemunho da vice-governadora, que incentivou as mulheres presentes a acreditarem que o impossível é possível nas mãos de Deus.

O pastor Marcus Adawson e a diaconisa Valéria também enfatizaram a importância dessa celebração para elevar a autoestima e a fé feminina. “É essencial que as mulheres se sintam valorizadas e lembrem-se de que Deus tem um propósito especial para cada uma delas. Hoje, celebramos a força e a resiliência de todas as mulheres, que desempenham um papel fundamental em nossas comunidades”, destacou o pastor.

Mailza reiterou o empenho do governo em desenvolver ações que garantam mais segurança, educação e oportunidades para as mulheres no Acre. “Precisamos caminhar juntos, governo e sociedade, pela construção de um estado mais justo e acolhedor para todas as mulheres. Vamos continuar avançando”, concluiu.

O evento na Baixada da Sobral destacou a sinergia entre fé, comunidade e políticas públicas na busca por uma sociedade mais igualitária e justa para as mulheres acreanas, fortalecendo a mensagem de que, unidas, as mulheres são mais fortes na luta por seus direitos e por um futuro melhor.

VEJA AS FOTOS: